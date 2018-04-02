На и.о. директора Тарко-Салинского колледжа завели дело за мошенничество

На Ямале исполняющего обязанности директора Тарко-Салинского профессионального колледжа подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как показала прокурорская проверка, он обманом присвоил 300 тысяч рублей.

В 2016 году и.о. директора заключил два фиктивных договора на поставку товара, необходимого для учебного процесса (стендового оборудования). Общая сумма заказа составила 300 тысяч рублей, которые подозреваемый присвоил себе, а на бумаге отчитался о фактическом получении товара, рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

Деньги на приобретение оборудования были выделены колледжу департаментом образования ЯНАО в виде субсидии.

По материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица 29 марта 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное крупном размере).