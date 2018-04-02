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Петрозаводчанка сдала квартиру ранее судимой женщине
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Петрозаводчанка сдала квартиру ранее судимой женщине 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В результате хозяйка жилье осталась и без имущества, и без денег.
48-летняя жительница Петрозаводска неудачно сдала в аренду жилплощадь, сообщает МВД по РК. Женщина пустила в свою квартиру ранее судимую гражданку, в результате чего владелица осталась и без денег, и без имущества.
Она рассказала, что два месяца назад она сдала молодой женщине в микрорайоне Кукковка жилье. Спустя месяц аренды квартиросъемщица сообщила, что съедет, если хозяйка не купит холодильник. Та согласилась и скоро привезла бытовую технику. Когда подошел срок оплаты за второй месяц проживания, владелица жилплощади приехала на квартиру. Но там она обнаружила, что исчезли не только вещи снимавшей квартиру женщины, но и недавно купленный холодильник. Ущерб заявительница оценила за сумму более 16 000 рублей.
Вскоре сотрудники уголовного розыска установили все обстоятельства. Выяснилось, что квартиру у потерпевшей сняла ранее судимая 31-летняя гражданка. Кухонную технику она продала случайным знакомым, а вырученные деньги потратила на собственные пагубные пристрастия.
В настоящее время по данному факту кражи. Установлено, что подозреваемая причастна к другим имущественным преступлениям. В настоящее время фигурантка находится под стражей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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