Полицейских из Эвенкийского района подозревают в превышении полномочий

Сотрудников полиции в Эвенкийском районе подозревают в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности жилища, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, полицейские приехали домой к 31-жителю поселка Суринда, чтобы обязать его явиться в следственный отдел для дачи показаний по уголовному делу, где он является подозреваемым. Зайдя в квартиру, полицейские избили мужчину на глазах сожительницы, а затем принудительно посадили в машину и доставили в Байкит.

О случившемся мужчина сообщил только спустя три недели, поэтому степень вреда для здоровья установить затруднительно. Полицейские свою вину не признали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи планируют вылет на место происшествия, которое находится в 600 км от поселка Тура. Пока устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.