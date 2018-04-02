Ещё
Экс-сотруднице полиции и адвокату из Уфы вынесли приговор за взяточничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-сотруднице полиции и адвокату из Уфы вынесли приговор за взяточничество 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Верховный суд Башкирии признал виновными во взяточничестве 39-летнюю бывшую сотрудницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уфе и 41-летнего адвоката. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Напомним, в августе 2016 года полицейские выявили, что несколько газовых заправок в Уфе незаконно продавали сжиженный газ. Поэтому оттуда были изъяты документы, компьютеры и другое имущество. Представительница правопорядка предложила директору организации оказать «помощь» в прекращении проверки и возврате изъятого за взятку в 500 тысяч рублей. В посредники для передачи денег был выбран ее знакомый адвокат. Хозяин заправок сообщил о действиях сотрудницы полиции в органы. При получении части суммы в размере 200 тысяч рублей сообщники были задержаны.
В 2016 году сотрудницу полиции уволили со службы из-за проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Подсудимые не признали свою вину. Суд приговорил бывшую сотрудницу полиции к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет, а адвоката — к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года.
АиФ-Уфа: последние новости
В уфимском лесопарке задержали мужчину с 260 граммами наркотиков 28-летний житель Башкирии зарезал обидчика из соседнего села Заведующая детсадом в Башкирии присвоила 600 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому52
Тест: Знаете армейский жаргон?46
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России475
В РФ возрождают «закрытые города»18
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»354
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение