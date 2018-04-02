В Онгудае брат угрожал топором родной сестре

Поводом для конфликта стало наследство. Во время словесной перепалки, мужчина схватил топор и замахнулся на сестру. При этом мужчина, угрожал убийством, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай. Когда родственник немного успокоился, испуганная женщина добежала до ближайшего магазина, откуда позвонила в полицию.

Мужчину доставили в отделение, где он сознался в содеянном, однако пытался оправдаться, тем, что это давний спор между родственниками. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: pxhere.com.