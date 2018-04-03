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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста 11 фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста 11 фигурантам дела о теракте в метро Петербурга 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения 11 фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга", — сказал собеседник агентства.
Под следствием находятся обвиняемые Д. Муидинов, С. Ортиков, А. Азимов, С. Хакимов, И. Эрматов, Б. Эргашев, А. Махмудов, Ш. Каримова, А. Азимов, М. Эрматов и М. Мирзаалимов.
Задержанного ранее в Москве Ахрала Азимова — отца братьев Азимовых — выдворили в Киргизию.
Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля прошлого года в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Другой взрыв (на станции «Площадь Восстания») удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признаны 102 человека.
Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. По данным СК, это гражданин РФ, являющийся уроженцем Киргизии, Акбаржон Джалилов.
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