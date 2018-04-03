Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста 11 фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Мосгорсуд во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения 11 фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга", — сказал собеседник агентства.

Под следствием находятся обвиняемые Д. Муидинов, С. Ортиков, А. Азимов , С. Хакимов, И. Эрматов, Б. Эргашев, А. Махмудов, Ш. Каримова, А. Азимов, М. Эрматов и М. Мирзаалимов.

Задержанного ранее в Москве Ахрала Азимова — отца братьев Азимовых — выдворили в Киргизию

Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля прошлого года в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Другой взрыв (на станции «Площадь Восстания») удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признаны 102 человека.