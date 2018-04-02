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«Черному риелтору» грозит пожизненное лишение свободы
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«Черному риелтору» грозит пожизненное лишение свободы 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com«Черному риелтору» грозит пожизненное лишение свободыЗаместителем прокурора Нижегородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя г. Н. Новгорода. Он обвиняется в совершении тяжких преступлений, в том числе предусмотренных ст.ст.105, 163, 126 УК РФ и других, сообщает Прокуратура Нижегородской области.
Расследованием установлено, что в результате противоправной деятельности преступного сообщества, куда входили 11 нижегородцев, в период времени с 2012 г. по 2014 г. мошенническим путем и вымогательством у жителей г. Н. Новгорода похитили 4 квартиры.
Так, злоумышленник распивал спиртные напитки с нижегородцем и склонял его к подписанию документов, а когда тот отказался, он с другими подельниками вывез владельца квартиры в лесополосу и до смерти избил. Другого нижегородца мошенническим путём лишили права на квартиру. Во время нахождения потерпевшего в наркологическом диспансере, подельники, посетив его, выбросили из окна. От полученных телесных повреждений тот скончался.
Максимальным наказанием за совершение указанных преступлений, является пожизненное лишение свободы.
Злоумышленник заключил досудебное соглашение, в отношении других соучастников уголовное дело расследуется.
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