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Бездомный убил приятеля из‐за сломанной двери в котельную в Архангельской области
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Бездомный убил приятеля из‐за сломанной двери в котельную в Архангельской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Онеге Архангельской области полиция задержала 39‐летнего бездомного мужчину по подозрению в убийстве 32‐летнего бездомного мужчины. Причиной убийства стала сломанная дверь в котельной. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.
Подозреваемый рассказал, что жил в помещении котельной вместе с сожительницей. Накануне вечером, когда его не было в жилище, женщина не смогла попасть внутрь и попросила потерпевшего взломать входную дверь. Он согласился и сломал дверь кувалдой. Когда задержанный вернулся, между ним и потерпевшим возник конфликт. В процессе подозреваемый ударил оппонента кухонным ножом.
По данным следствия, оба участника конфликта были ранее судимы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании наказания задержанному в виде ареста.
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