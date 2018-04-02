В Петербурге предъявили обвинение по делу о падении фонаря на ребёнка

Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру Московского вокзала в Санкт-Петербурге по делу о падении фонаря на ребёнка, сообщает Nation News. Инцидент произошёл 6 августа 2017 года. Светильник сорвался со столба и упал на семилетнего мальчика. Ребёнок был госпитализирован с серьёзными травмами.

Главный инженер обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он отпущен под обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале начали проверку из-за падения снега на двух детей.