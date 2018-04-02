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В падении фонаря на ребенка в Петербурге обвинили инженера вокзала
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В падении фонаря на ребенка в Петербурге обвинили инженера вокзала 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Главного инженера Московского вокзала обвинили в падении фонаря на 7-летнего ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Напомним, 6 августа 2017 года на Московском вокзале светильник отделился от столба и рухнул на проходившего мимо мальчика. Ребенок получил серьезные травмы.
Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ««Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения инженером своих обязанностей.
Расследование продолжается.
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