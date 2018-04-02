В падении фонаря на ребенка в Петербурге обвинили инженера вокзала

Главного инженера Московского вокзала обвинили в падении фонаря на 7-летнего ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу Мужчина находится под подпиской о невыезде. Напомним, 6 августа 2017 года на Московском вокзале светильник отделился от столба и рухнул на проходившего мимо мальчика. Ребенок получил серьезные травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ««Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения инженером своих обязанностей. Расследование продолжается.