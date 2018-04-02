В Красноселькупе будут судить насильника-рецидивиста

В Красноселькупском районе Ямала направлено в суд уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на изнасилование.

Как рассказали в пресс-службе окружного СУ СК России , 2 января 2018 года в селе Красноселькуп пьяный мужчина попытался изнасиловать свою знакомую, угрожая ей ножом. Женщине удалось вырваться от насильника и позвать на помощь соседей.

Известно, что ранее обвиняемого уже судили за аналогичное преступление, он освободился из колонии только весной прошлого года. В ходе следствия мужчина свою вину полностью признал.

Дело было возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование — умышленные действия, непосредственно направленные на половое сношение с применением насилия к потерпевшей, которые не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам).