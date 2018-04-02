У стрелявшего из окна квартиры москвича изъяли ружье, карабин, два пистолета и нож-мачете

«В квартире на ул. 3-я Радиаторская, из окна которого велся огонь из ружья, обнаружены ружье ИЖ-27, карабин CZ-455, два травматических пистолета марки ИЖ, а также более 350 патронов и гильз различных калибров, наручники, электрошокер, охотничий нож. Кроме того, в салоне автомобиля подозреваемого обнаружен нож-мачете. Все предметы изъяли и направили на исследование», — сказал собеседник агентства, уточнив, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили Агентству «Москва», что в ночь на 1 апреля на ул. 3-я Радиаторская мужчина во время распития спиртного со знакомым достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил из окна во двор. Никто не пострадал, а стрелка задержали и возбудили против него уголовное дело о хулиганстве.

Мужчина устроил стрельбу из окна квартиры в ходе распития спиртного на севере столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В ночь на воскресенье, 1 апреля, в полицию поступило сообщение о стрельбе в квартире на ул. 3-я Радиаторская, д. 5. Вскрывшие дверь квартиры полицейские установили, что 31-летний житель квартиры в ходе распития спиртного со знакомым достал охотничье ружье и по меньшей мере четыре раза выстрелил из окна во двор», — рассказали в полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Устроивший стрельбу мужчина в настоящее время задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.