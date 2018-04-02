Преподаватель воронежского юрфака продал за 400 тыс. рублей направление в медуниверситет 

Владимира Артамонова арестовали на два месяца. Ленинский районный суд арестовал на два месяца преподавателя юрфака ВГУ Владимира Артамонова. Как сообщили в суде 2 апреля, подозреваемый в мошенничестве пробудет под стражей до 29 мая. О его помещении в СИЗО ходатайствовал следователь СУ СКР по Воронежской области. По версии следствия, Владимир Артамонов получил от своего знакомого 400 тыс. рублей. За эти деньги он пообещал взять во ФСИН целевое направление для поступления на бюджет в Воронежский государственный медуниверситет имени Бурденко. Изначально Артамонов сам проявил инициативу, предложив знакомому найти абитуриента, который готов за поступление в медицинский вуз отдать 400 тыс. рублей. Владимира Артамонова задержали сразу же после получения 400 тыс. рублей. Его подозревают в покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ). Оксана Грибкова