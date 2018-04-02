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«Минер» сочинского суда задержан в ходе спецоперации УФСБ
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«Минер» сочинского суда задержан в ходе спецоперации УФСБ 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 апреля — Новая Кубань. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.
События разворачивались в Сочи. В дежурную часть отдела полиции Центрального района поступил анонимный звонок. Мужчина сообщал, что в здании суда Центрального района якобы находится опасный предмет.
На место происшествия были направлены сотрудники, кинологи с собаками, взрывотехники и специалисты других экстренных служб.
Помещение и прилегающая территория были обследованы. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию звонившего были проведены сотрудниками УФСБ города Сочи.
— В отделе полиции он сознался в содеянном и пояснил, что в момент совершения звонка находился в состоянии алкогольного опьянения. — Уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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