«Минер» сочинского суда задержан в ходе спецоперации УФСБ

Краснодар . 2 апреля — Новая Кубань. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

События разворачивались в Сочи . В дежурную часть отдела полиции Центрального района поступил анонимный звонок. Мужчина сообщал, что в здании суда Центрального района якобы находится опасный предмет.

На место происшествия были направлены сотрудники, кинологи с собаками, взрывотехники и специалисты других экстренных служб.

Помещение и прилегающая территория были обследованы. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.