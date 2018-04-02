Главе нижегородской ассоциации частных перевозчиков продлили арест до 3 мая

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей председателю ассоциации частных перевозчиков города Сергею Ковалеву до 3 мая 2018 года включительно, решение суда в законную силу не вступило, сообщается на сайте суда.

Предыдущий срок ареста истекает 3 апреля.

Отмечается, что обвиняемый и его защитник возражали против продления содержания под стражей и просили избрать в отношении Ковалева меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако следствие полагает, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Напомним, что председатель ассоциации частных перевозчиков Сергей Ковалев обвиняется в организации избиения юриста Сергея Сиволдаева, представлявшего интересы администрации Нижнего Новгорода в судебных процессах, связанных с реформированием маршрутной сети города.