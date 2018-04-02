Жильцы нашли замурованного человека в кладовке в Санкт‐Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт‐Петербурга жильцы съемной квартиры во время ремонта обнаружили в кладовой замурованное тело человека. Погибшим оказался 83‐летний мужчина, который пропал десять лет назад. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, в 2008 году Александр К. заявил в полицию о пропаже своего пожилого отца. Однако тогда розыскные мероприятия не дали результатов. В прошлом году Александр К. скончался и его вдова решил сдать квартиру, принадлежавшую покойному, в аренду. Новые жильцы решили самостоятельно сделать в ней ремонт.

31 марта девушка, арендующая квартиру, делала уборку и нашла запертую кладовку. После того, как она открыла дверь, в стене кладовой она обнаружила залитого монтажной пеной человека. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы . Прибывшие на место следователи установили, что замурованное тело принадлежит пропавшему в 2008 году

83-летнему

отцу Александра К.

В СО было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, мужчину мог убить ныне покойный Александр К. Он замуровал тело в квартире, чтобы скрыть следы преступления. Найденный труп направлен на экспертизу для установления причин смерти. Следователи опрашивают соседей.