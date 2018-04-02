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Сбытчиков нелегальных лекарственных средств разыскивают в Москве
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Сбытчиков нелегальных лекарственных средств разыскивают в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве возбудили уголовное дело по факту сбыта незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере, подозреваемые разыскиваются, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, не позднее 8 февраля 2018 года неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Дидактика», находясь в офисном помещении, расположенном по Мещанской улице, незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лиц, причастных к его совершению», — сказала Иванова.
По ее словам, в ходе следствия будут назначены необходимые судебные экспертизы для установления степени опасности здоровью граждан вследствие применения указанных медицинских изделий и препаратов, а также определения точного размера ущерба.
«Кроме этого будут приняты меры к установлению медицинских учреждений, в которые поставлялась данная продукция, в целях ее дальнейшего изъятия из оборота», — добавила Иванова.
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