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Главного полицейского Кашарского района арестовали за взятки от руководителя местной ГИБДД
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Главного полицейского Кашарского района арестовали за взятки от руководителя местной ГИБДД 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Кашарском районе начальник отдела полиции обвиняется в том, что на протяжении трех лет получал взятки от своего подчиненного из ГИБДД — в обмен на служебное покровительство. Вскрылась коррупционная схема только в этом феврале.
По версии следствия, каждую неделю глава ГИБДД Кашарского района переводил своему начальнику по пять тысяч рублей на банковскую карту. Еще в 2015 году руководитель отдела полиции приказал коллеге отдавать ему деньги за покровительство. Оспорить приказ начальника полицейский побоялся. Взятки злоумышленник получал вплоть до февраля этого года. А потом об этом узнали в ФСБ.
— Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В его отношении возбудили дело по статье «Получение взятки в крупном размере», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что начальник отдела полиции уволен. Если суд признает его вину, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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