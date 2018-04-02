Инвалида-призера столичных спартакиад задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки

Утром 29 марта в полицию обратилась женщина, работающая медсестрой в Морозовской детской больнице. «Гражданка сообщила, что в квартире на ул. Загорьевская неизвестный по имени Максим изнасиловал ее 13-летнюю дочь. В ходе розыска на ул. Большая Тульская полиция задержала 19-летнего учащегося третьего курса колледжа декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об изнасиловании», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что учащийся колледжа имеет инвалидность. В своем образовательном учреждении он на хорошем счету — неоднократно становился призером столичных спартакиад, показывал хорошие результаты в соревнованиях по шашкам и настольному теннису.