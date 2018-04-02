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Силовики нагрянули с обысками к главе Щучанского района
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Силовики нагрянули с обысками к главе Щучанского района 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, обвиняемым по которому проходит 48-летний гендиректор ООО «СтройРегион». У следствия есть основания полагать, что чиновник оказывал коммерсанту покровительство.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, в 2015 году бизнесмен заключил договор на капремонт одного из социальных объектов в городе Щучье. Он внес в документы ложные сведения о реальном объеме и стоимости выполненных работ. В общей сложности обвиняемый похитил 5,8 миллиона рублей.
29 марта следователи проводили обыски на территории предприятия. Узнав об этом, гендиректор решил не показываться силовикам на глаза. А вечером, увидев служебный автомобиль у своего дома, попытался скрыться. Его задержали в другом регионе.
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