Силовики нагрянули с обысками к главе Щучанского района

Следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, обвиняемым по которому проходит 48-летний гендиректор ООО «СтройРегион». У следствия есть основания полагать, что чиновник оказывал коммерсанту покровительство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области , в 2015 году бизнесмен заключил договор на капремонт одного из социальных объектов в городе Щучье. Он внес в документы ложные сведения о реальном объеме и стоимости выполненных работ. В общей сложности обвиняемый похитил 5,8 миллиона рублей.

29 марта следователи проводили обыски на территории предприятия. Узнав об этом, гендиректор решил не показываться силовикам на глаза. А вечером, увидев служебный автомобиль у своего дома, попытался скрыться. Его задержали в другом регионе.