Ещё
В колледже Тарко-Сале мошенничали со стендами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В колледже Тарко-Сале мошенничали со стендами 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Пуровском районе прокуратура выявила факт мошенничества в Таркосалинском профессиональном колледже. Возбуждено уголовное дело, — сообщает окружная прокуратура.
По информации ведомства, о случае стало известно в связи с проверкой соблюдения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в образовательном учреждении.
Выяснили, что в 2016 году должностное лицо, которое исполняло обязанности директора, фиктивно заключило два договора поставки стендового оборудования на 300 тыс. рублей. После он же внес недостоверные сведения о фактическом получении и поставке оборудования в учебное заведение, что стало основанием для оплаты несуществующего товара.
Деньги на покупку товаров выделил окружной департамент образования в рамках субсидии, средства имели целевой характер. В результате противоправных действий должностного лица бюджету округа причинен ущерб в размере 300 тыс. рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры автономного округа.
ИА Север-Пресс: последние новости
Жителя Салехарда обязали отработать за незаконный улов краснокнижной рыбы За хищение электронных денег мошенникам грозят 6 лет тюрьмы Не хочу быть солдатом. В Новом Уренгое осудят уклониста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому58
Тест: Знаете армейский жаргон?47
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России476
В РФ возрождают «закрытые города»18
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»355
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:52
Стриженова призналась в любви к Джигарханяну
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение