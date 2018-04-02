В колледже Тарко-Сале мошенничали со стендами

В Пуровском районе прокуратура выявила факт мошенничества в Таркосалинском профессиональном колледже. Возбуждено уголовное дело, — сообщает окружная прокуратура.

По информации ведомства, о случае стало известно в связи с проверкой соблюдения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в образовательном учреждении.

Выяснили, что в 2016 году должностное лицо, которое исполняло обязанности директора, фиктивно заключило два договора поставки стендового оборудования на 300 тыс. рублей. После он же внес недостоверные сведения о фактическом получении и поставке оборудования в учебное заведение, что стало основанием для оплаты несуществующего товара.

Деньги на покупку товаров выделил окружной департамент образования в рамках субсидии, средства имели целевой характер. В результате противоправных действий должностного лица бюджету округа причинен ущерб в размере 300 тыс. рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры автономного округа.