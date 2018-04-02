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Напился и открыл стрельбу. Спецназ задержал буйного москвича
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Напился и открыл стрельбу. Спецназ задержал буйного москвича 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В состоянии алкогольного опьянения мужчина открыл стрельбу из ружья из окна своей квартиры. В результате пришлось подключиться оперативным службам, в то числе спецназу. Он взломали двери в квартиру и задержали молодого мужчину.
«ФедералПресс» ранее писал: 1 марта вечером в северной части Петербурга произошла стрельба. В полицию поступило сообщение о хлопках. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Был обнаружен труп мужчины, еще один мужчина госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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