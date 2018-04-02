Напился и открыл стрельбу. Спецназ задержал буйного москвича

В состоянии алкогольного опьянения мужчина открыл стрельбу из ружья из окна своей квартиры. В результате пришлось подключиться оперативным службам, в то числе спецназу. Он взломали двери в квартиру и задержали молодого мужчину.