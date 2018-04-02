В Новгородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничествах в сети Интернет

Как предварительно установлено, в период с июня 2016 по май 2017 года он размещал на специализированных сайтах объявления о продаже автомашин. Когда покупатель звонил по указанному в объявлении телефону и выражал готовность приобрести автомобиль, лжепродавец выдвигал ему требование о необходимости перечисления на расчетный счет в банке предоплаты, в качестве задатка. После перевода потерпевшими денежных средств на указанный счёт, больше на их звонки злоумышленник не отвечал, каких-либо обязательств, связанных с продажей автомашины не выполнял и денежные средства не возвращал.

Таким незаконным способом фигурант этого уголовного дела смог заполучить 100 тысяч рублей. От действий мошенника пострадали жители Пензы , Московской и Курской областей.

Аналогичным способом в апреле-мае 2017 года он пытался похитить деньги у жителей Барнаула Московской области , однако последние отказались перечислить требуемые денежные средства. При этом в одном случае обвиняемый привлек к совершению преступления свою родственницу.

В ходе следствия мужчине предъявлено обвинение в трёх фактах мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину и двух покушениях на мошенничество, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Его подельница обвиняется в покушении на мошенничество.

В настоящее время уголовное дело направлено в Чудовский районный суд для рассмотрения по существу.