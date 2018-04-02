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В Юрге пьяная девочка ранила ножом в спину мальчика
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В Юрге пьяная девочка ранила ножом в спину мальчика 

АиФ Кузбасс 41 минуту назад
Фото: АиФ Кузбасс
14-летняя жительница Юрги ранила ножом в спину своего 13-летнего знакомого.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел в августе 2017 года. В прокуратуру обратилась мать 13-летнего мальчика с просьбой защитить его интересы в суде.
Мальчик поругался со своей 14-летней знакомой, и та нанесла ему ножевое ранение в спину. Подростку оказали медицинскую помощь, но он долгое время испытывал физическую боль, не мог заниматься спортом. Позже в результате проверки стало известно, что 14-летняя виновница в момент совершения преступления была пьяна. Девочка состоит на профилактическом учете с 13 лет за употребление спиртного. Мать не занималась её воспитанием.
Так как девочка не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, то в возбуждении уголовного дела было отказано. Но с виновницы взыскали компенсацию морального вреда. При отсутствии у неё дохода мать выплатит пострадавшему 30 000 рублей.
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