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Зауральского бизнесмена, замешанного в афере с капремонтом, отправили в СИЗО
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Зауральского бизнесмена, замешанного в афере с капремонтом, отправили в СИЗО 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Курганский городской суд отправил под стражу предпринимателя из Щучья, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2015 году 48-летний генеральный директор ООО «СтройРегион» провернул аферу с капитальным ремонтом зданий одного из социальных объектов в Щучьем. Он подготовил и лично подписал ряд документов, существенно завысив объем и стоимость выполненных работ. Представители соцучреждения, не подозревающие об обмане, принял и оплатили фактически невыполненные услуги. Таким образом бизнесмен похитил и использовал в собственных интересах 5,8 миллиона рублей.
В конце марта СКР совместно с ФСБ проводили обыски по делу. Подозреваемый пытался скрыться от правоохранительных органов. Он не пришел на место, где проводились следственные действия, а затем, полагая, что сотрудники ведомств завершили работу, поздно вечером вернулся к своему дому. Заметив служебный автомобиль, бизнесмен поспешно сел в автомобиль и уехал. Его задержали на территории другого региона.
Cейчас на возможное оказание покровительства предприимчивому коммерсанту также проверяется глава Щучанского района Петр Чикишев. Правоохранители уже провели обыски в его доме и на работе.
Фото: Publicdomainpictures.net
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