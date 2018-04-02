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В Томске задержали преступную группу, наладившую поток нелегальных мигрантов
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В Томске задержали преступную группу, наладившую поток нелегальных мигрантов 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники за деньги оформляли нелегальным мигрантам фальшивые документы и «липовую» прописку. В преступную группу входили сотрудники одной из коммерческих организаций города. Кроме того, иностранцам предоставляли части бланков уведомлений о постановке их на миграционный учет с оттиском поддельных печатей миграционной службы, что создавало видимость их законного пребывания в стране, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
При этом для создания видимости законного пребывания в стране, мигрантам предоставляли части бланков уведомлений о постановке на учет с оттиском поддельных печатей миграционной службы. В ходе обысков, у организаторов преступной схемы, были найдены паспорта иностранных граждан, а также документы, использовавшиеся для незаконной легализации на территории РФ и средства изготовления фальшивых документов и база данных «клиентов», пользовавшихся незаконными услугами.
В отношении томичей возбуждено уголовное дело. Теперь бандитам за незаконную легализацию иностранцев грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: r66.fssprus.ru.
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