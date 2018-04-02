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В Ишиме мошенник развел мужчину на 50 тысяч рублей
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В Ишиме мошенник развел мужчину на 50 тысяч рублей 

Уральский меридиан 48 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Ишиме мужчина попал на уловки мошенников, совершая покупку через интернет-сайт.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что 1 апреля неизвестный под предлогом продажи автомобильных шин через интернет-сайт выманил у мужчины более 50 000 рублей. Деньги мужчина перевел со своей банковской карты, однако обещанный товар он так и не получил.
По данному факту следователи отдела возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 «Мошенничество». В настоящее время стражи порядка проводят проверочные мероприятия, чтобы установить личность преступника.
Ч. 1 ст. 159 «Мошенничество» Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, — 1) наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Полицейские напоминают — будьте бдительны и предельно осторожны при любых операциях через сеть Интернет. Не попадайтесь на уловки мошенников.
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