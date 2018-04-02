Недетские последствия: орчанам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу колясок

В суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении троих юношей. Они подозреваются в совершении серии краж детских колясок и велосипедов.

Ранее полицейские задержали троих подозреваемых моложе 20 лет, один из них уже привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, приятели разделили между собой роли для совершения подъездных краж. Один из них следил за прохожими, второй — держал входную дверь, а третий — выносил имущество. После злоумышленники размещали в интернете информацию о продаже украденного.