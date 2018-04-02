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Недетские последствия: орчанам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу колясок
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Недетские последствия: орчанам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу колясок 

АиФ-Оренбург 51 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
В суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении троих юношей. Они подозреваются в совершении серии краж детских колясок и велосипедов.
Ранее полицейские задержали троих подозреваемых моложе 20 лет, один из них уже привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, приятели разделили между собой роли для совершения подъездных краж. Один из них следил за прохожими, второй — держал входную дверь, а третий — выносил имущество. После злоумышленники размещали в интернете информацию о продаже украденного.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», в нем четыре эпизода. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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