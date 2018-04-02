Ещё
Жительнице города Вязники предъявлено обвинение в совершении мошенничества при получении выплат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительнице города Вязники предъявлено обвинение в совершении мошенничества при получении выплат 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы города Вязники. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Противоправная деятельность местной жительницы была выявлена и задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Вязниковского ОМВД в декабре 2017 года.
Установлено, что обвиняемая на протяжении пяти лет по подложным документам на двоих несуществующих детей получала все положенные федеральным и областным законодательством пособия. Кроме того, женщина незаконно получила государственный сертификат на материнский капитал, впоследствии распорядившись полученными денежными средствами для улучшения жилищных условий — приобрела земельный участок под строительство дома.
В общей сложности жительница города Вязники незаконно завладела деньгами в сумме 1 300 000 рублей.
Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала полностью. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Кемерове будут судить лже-электрика по обвинению в совершении 8 краж В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемую в хранении наркотических средств в крупном размере
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться245
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки114
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП43
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому92
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России500
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение