Материнский капитал — бездетной женщине

Фото с ресурса sipdom55.ru Следственный отдел ОМВД по Вязниковскому району возбудил уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Вязников по ч.3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия, женщина умудрилась получить материнский капитал, не имея детей. При оформлении капитала она представила чиновникам подложные документы о якобы имеющихся у нее двух детей. Средства, полученные из федерального и областного бюджета (на общую сумму 1,3 млн рублей) женщина потратила на улучшение жилищных условий — она купила земельный участок под строительство частного дома.

Свою вину обвиняемая признала полностью. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.