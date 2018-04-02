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Суд в Казани рассмотрит дело грабителя мечетей
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Суд в Казани рассмотрит дело грабителя мечетей 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Казани, который обвиняется в ограблении мечетей. Следствие считает, что молодой человек вскрыл ящики для пожертвований. Первый раз он ограбил мечеть в поселке Мирный, 22 ноября, говорится в материалах дела. Забрал 30 тысяч рублей. Затем обвиняемый вскрыл ящик для пожертвований в мечети поселка Ометьева. Там сумма составила 1,7 тысяч рублей. Следствие считает, что все деньги обвиняемый потратил на продукты. В пресс-службе прокуратуры РТ сообщают, что сейчас фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. Добавим, в начале марта этого года трое молодых людей были осуждены за кражу пожертвований из мечетей.
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