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Жителя Новоалтайска обвиняют в изнасиловании и убийстве 16-летней давности
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Жителя Новоалтайска обвиняют в изнасиловании и убийстве 16-летней давности 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Следователи раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 20-летней девушки в 2001 году в Новоалтайске. Обвинение предъявлено 40-летнему местному жителю.
По версии следствия, в сентябре 2001 года обвиняемый познакомился на улице с девушкой. После непродолжительной прогулки он, используя силу, изнасиловал ее, а затем задушил. Тело обнаружили в гаражном комплексе.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Но благодаря полученным результатам экспертиз, совместным действиям следователей и оперативных сотрудников была установлена личность подозреваемого.
АиФ — Алтай: последние новости
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