Жителя Новоалтайска обвиняют в изнасиловании и убийстве 16-летней давности

Следователи раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 20-летней девушки в 2001 году в Новоалтайске . Обвинение предъявлено 40-летнему местному жителю.

По версии следствия, в сентябре 2001 года обвиняемый познакомился на улице с девушкой. После непродолжительной прогулки он, используя силу, изнасиловал ее, а затем задушил. Тело обнаружили в гаражном комплексе.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Но благодаря полученным результатам экспертиз, совместным действиям следователей и оперативных сотрудников была установлена личность подозреваемого.