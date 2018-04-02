Ещё
В Петрозаводске директора осудят за невыплату зарплаты 27 сотрудникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петрозаводске директора осудят за невыплату зарплаты 27 сотрудникам 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Обвиняемый с июня 2017 по января 2018 года задолжал работникам более 317 тысяч рублей.
В карельской столице директора одной из фирм обвиняют в полной невыплате более двух месяцев заработной платы.
По версии следователей, руководитель с июня 2017 года по январь 2018 года не платил 27 своим сотрудникам зарплату. По данным СК, сумма невыплаченной заработной платы составила более 317 тысяч рублей.
В ходе расследования директор признал свою вину и полностью возместил ущерб. Также следователи учли, что обвиняемый «впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести», в связи с чем направили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении директора с назначением судебного штрафа.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Удар по Медведеву: за что арестовали «неприкасаемых» миллиардеров Магомедовых После слов Савченко про обгадившихся депутатов, ее оставили под арестом В Петрозаводске обнаружено более килограмма наркотиков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России475
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля181
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом115
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение