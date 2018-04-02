В Петрозаводске директора осудят за невыплату зарплаты 27 сотрудникам

Обвиняемый с июня 2017 по января 2018 года задолжал работникам более 317 тысяч рублей.

В карельской столице директора одной из фирм обвиняют в полной невыплате более двух месяцев заработной платы.

По версии следователей, руководитель с июня 2017 года по январь 2018 года не платил 27 своим сотрудникам зарплату. По данным СК, сумма невыплаченной заработной платы составила более 317 тысяч рублей.

В ходе расследования директор признал свою вину и полностью возместил ущерб. Также следователи учли, что обвиняемый «впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести», в связи с чем направили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении директора с назначением судебного штрафа.