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Полицейские закрыли нелегальное казино в центре Москвы
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Полицейские закрыли нелегальное казино в центре Москвы 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Тверском районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 42/8 в квартире выявлен нелегальный игорный клуб. Внутри полицейские обнаружили два стола для игры в покер, игральные карты и фишки. Деятельность данного подпольного казино пресечена», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что там же полицейские задержали трех мужчин, предположительно, причастных к работе заведения. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
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