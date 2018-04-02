Полицейские закрыли нелегальное казино в центре Москвы

«На ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 42/8 в квартире выявлен нелегальный игорный клуб. Внутри полицейские обнаружили два стола для игры в покер, игральные карты и фишки. Деятельность данного подпольного казино пресечена», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что там же полицейские задержали трех мужчин, предположительно, причастных к работе заведения. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».