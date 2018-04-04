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Житель Кемерово распорядился 30 млн рублей, которые ему перевели по ошибке
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Житель Кемерово распорядился 30 млн рублей, которые ему перевели по ошибке 

РИА Новости 1 час назад
КЕМЕРОВО, 4 апр — РИА Новости. Житель города Кемерово предстанет перед судом за то, что распорядился 30 миллионами рублей, которые были переведены на его счет по ошибке, сообщает в среду региональный главк МВД.
По данным ведомства, в апреле 2016 года мужчина присвоил крупную сумму денег, которые по ошибке были переведены на его банковский счет одной из торговых организаций. Как выяснили правоохранители, сотрудник фирмы производил расчеты с клиентом и случайно указал реквизиты дебетовой карты 37-летнего кемеровчанина, который не имеет отношение к финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
"В результате на счет жителя областного центра поступили 30 миллионов рублей, о чем он получил SMS-уведомление. После этого инцидента представители организации уведомили мужчину о допущенной ошибке и попросили вернуть деньги, однако он распорядился ими по своему усмотрению. Около 20 миллионов рублей обвиняемый перевел на другой счет и еще более 90 тысяч рублей потратил на покупки в магазинах", — говорится в сообщении.
По ходатайству следователя все счета мужчины были заблокированы, чтобы у него не было дальнейшей возможности распоряжаться чужими деньгами. В результате большую часть суммы удалось вернуть законному владельцу. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье «самоуправство».
Собранные следствием материалы направлены на рассмотрение в Центральный районный суд Кемерово. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ, либо до полугода ареста.
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