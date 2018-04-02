23-летняя ростовчанка осуждена за пособничество в убийстве сестры

23-летняя жительница Ростова-на-Дону осуждена за пособничество в убийстве сестры, сообщает региональное следственное управление СКР

Как установлено следствием, ростовчанка решила получить долю сестры в унаследованной ими квартире на улице Пушкинской.

С этой целью обвиняемая договорилась со своим знакомым об убийстве родственницы. В ночь на 21 февраля 2017 года злоумышленница передала ему ключи от квартиры, где спала ее сестра. Мужчина проник в квартиру и нанес потерпевшей смертельное ножевое ранение.

Затем сообщники, надев бахилы и медицинские перчатки, обработали моющим средством место преступления и тело погибшей. Позднее они вызвали полицию, сымитировав случайное обнаружение трупа.

Суд признал ростовчанку виновной по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве из корыстных побуждений) и приговорил ее к 10 годам колонии общего режима

32-летний сообщник осужденной по итогам судебно-психиатрической экспертизы признан невменяемым.

Решается вопрос о применении в отношении него мер медицинского характера.