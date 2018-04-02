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23-летняя ростовчанка осуждена за пособничество в убийстве сестры
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23-летняя ростовчанка осуждена за пособничество в убийстве сестры 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
23-летняя жительница Ростова-на-Дону осуждена за пособничество в убийстве сестры, сообщает региональное следственное управление СКР.
Как установлено следствием, ростовчанка решила получить долю сестры в унаследованной ими квартире на улице Пушкинской.
С этой целью обвиняемая договорилась со своим знакомым об убийстве родственницы. В ночь на 21 февраля 2017 года злоумышленница передала ему ключи от квартиры, где спала ее сестра. Мужчина проник в квартиру и нанес потерпевшей смертельное ножевое ранение.
Затем сообщники, надев бахилы и медицинские перчатки, обработали моющим средством место преступления и тело погибшей. Позднее они вызвали полицию, сымитировав случайное обнаружение трупа.
Суд признал ростовчанку виновной по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве из корыстных побуждений) и приговорил ее к 10 годам колонии общего режима.
32-летний сообщник осужденной по итогам судебно-психиатрической экспертизы признан невменяемым.
Решается вопрос о применении в отношении него мер медицинского характера.
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