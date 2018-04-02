Саратовский Фантомас потрошит банкоматы

Ограбивший терминалы на несколько миллионов рублей мужчина до сих пор не пойман полицией.

Во время ограбления изобретательный преступник тщательно гримируется. Информация об этом была опубликована Телеграм-каналом Mash, а позже подтверждена пресс-службой регионального ГУ МВД

За грим, который вор использует вместо маски, жители Саратова уже окрестили удачливого потрошителя банкоматов Фантомасом. Именно такой «театральный» подход к делу позволяет жителю Саратова производить свои манипуляции в банках по вскрытию сейфов среди белого дня и на глазах у посетителей, а также сотрудников.

Многие принимают грабителя за технический персонал, который обслуживает терминалы. Только по самым скромным подсчетам, за минувшие 4 года изобретательный грабитель похитил таким образом порядка 5 миллионов рублей.

В настоящий момент возбуждены несколько уголовных дел. На камеры наблюдения попал и сам грабитель. Однако узнать его в реальной жизни не представляется возможным: на лице у него толстый слой грима.