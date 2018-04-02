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Саратовский Фантомас потрошит банкоматы
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Саратовский Фантомас потрошит банкоматы 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Ограбивший терминалы на несколько миллионов рублей мужчина до сих пор не пойман полицией.
Во время ограбления изобретательный преступник тщательно гримируется. Информация об этом была опубликована Телеграм-каналом Mash, а позже подтверждена пресс-службой регионального ГУ МВД.
За грим, который вор использует вместо маски, жители Саратова уже окрестили удачливого потрошителя банкоматов Фантомасом. Именно такой «театральный» подход к делу позволяет жителю Саратова производить свои манипуляции в банках по вскрытию сейфов среди белого дня и на глазах у посетителей, а также сотрудников.
Многие принимают грабителя за технический персонал, который обслуживает терминалы. Только по самым скромным подсчетам, за минувшие 4 года изобретательный грабитель похитил таким образом порядка 5 миллионов рублей.
В настоящий момент возбуждены несколько уголовных дел. На камеры наблюдения попал и сам грабитель. Однако узнать его в реальной жизни не представляется возможным: на лице у него толстый слой грима.
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