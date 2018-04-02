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Кубанец, осужденный за присвоение, растрату и служебный подлог, пустился в бега от приставов
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Кубанец, осужденный за присвоение, растрату и служебный подлог, пустился в бега от приставов 

Новая Кубань 59 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 апреля — Новая Кубань. По решению Красноармейского районного суда гражданин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а также по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ему назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Однако платить осужденный не собирался. Он скрылся от судебных приставов. Гражданина пришлось объявлять в розыск и инициировать его задержание. По решению суда должнику изменили вид наказания.
В итоге он случайно попался на глаза приставам. Мужчина пытался снять деньги в банкомате в центре станицы Полтавская. В это время сотрудники просто проходили мимо, а на розыск уже имелась ориентировка.
Должник понял, что его могут задержать и попытался скрыться, но в результате погони был задержан.
Интересно отметить, что кубанец осознавал противоправность своих действий. К тому моменту, когда задержанного доставили в следственный изолятор, его друзья уже успели перечислить сумму долга на депозит отдела судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
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