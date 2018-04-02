Кубанец, осужденный за присвоение, растрату и служебный подлог, пустился в бега от приставов

Краснодар . 2 апреля — Новая Кубань. По решению Красноармейского районного суда гражданин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а также по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ему назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Однако платить осужденный не собирался. Он скрылся от судебных приставов. Гражданина пришлось объявлять в розыск и инициировать его задержание. По решению суда должнику изменили вид наказания.

В итоге он случайно попался на глаза приставам. Мужчина пытался снять деньги в банкомате в центре станицы Полтавская. В это время сотрудники просто проходили мимо, а на розыск уже имелась ориентировка.

Должник понял, что его могут задержать и попытался скрыться, но в результате погони был задержан.