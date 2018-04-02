Труп женщины нашли в квартире на юго‑востоке Москвы

По его словам, 1 апреля в 21:19 на службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире по адресу: Волгоградский проспект, 120-1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу, с гематомой головы, множественными кровоподтеками тела обнаружен женщины», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что давность наступления смерти около 2-х часов. Труп направлен в морг. По данному факту проводится проверка.