Труп женщины нашли в квартире на юго‑востоке Москвы 

Проверку проводят в Москве по факту обнаружения тела женщины в квартире дома на Волгоградском проспекте, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 1 апреля в 21:19 на службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире по адресу: Волгоградский проспект, 120-1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу, с гематомой головы, множественными кровоподтеками тела обнаружен женщины», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что давность наступления смерти около 2-х часов. Труп направлен в морг. По данному факту проводится проверка.