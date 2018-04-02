Двое выходцев из Средней Азии ограбили своего земляка в Гатчинском районе 

Два выходца из Средней Азии напали с ножом в Гатчинском районе Ленинградской области на своего земляка, чтобы отобрать телефон.
Инцидент произошел утром 31 марта. В полицию обратился 24-летний мигрант, работающий продавцом в магазине в микрорайоне «Аэродром» Гатчины. Пострадавший сообщил, что ранее на него напали двое мужчин. Они избили продавца, ткнули ножом в бедро и отобрали мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК «Разбой, совершенной группой лиц по предварительному сговору».