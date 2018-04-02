Ещё
Двое выходцев из Средней Азии ограбили своего земляка в Гатчинском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое выходцев из Средней Азии ограбили своего земляка в Гатчинском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Два выходца из Средней Азии напали с ножом в Гатчинском районе Ленинградской области на своего земляка, чтобы отобрать телефон.
Инцидент произошел утром 31 марта. В полицию обратился 24-летний мигрант, работающий продавцом в магазине в микрорайоне «Аэродром» Гатчины. Пострадавший сообщил, что ранее на него напали двое мужчин. Они избили продавца, ткнули ножом в бедро и отобрали мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК «Разбой, совершенной группой лиц по предварительному сговору».
Ivyborg.ru: последние новости
Очевидцы рассказали подробности о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Житель Волховского района сядет на два года за убийство собутыльника Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала свой арест
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России475
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля185
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом115
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение