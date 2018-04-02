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Двоих обвиняемых в убийстве знакомого предпринимателя на востоке столицы заключили под стражу
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Двоих обвиняемых в убийстве знакомого предпринимателя на востоке столицы заключили под стражу 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичные следователи раскрыли убийство бизнесмена на востоке города, обвиняемые задержаны и арестованы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«По данным следствия, вечером 21 марта обвиняемые 27 и 38 лет, находясь в офисном помещении, расположенном на ул. Большая Семеновская, с целью завладения денежными средствами знакомого 32-летнего предпринимателя подавили его сопротивление и задушили. С целью сокрытия преступления соучастники поместили тело погибшего в автомобиль и вывезли на территорию Московской области», — сказала собеседница агентства.
В кратчайшие сроки злоумышленников задержали, против них возбудили уголовное дело об убийстве по предварительному сговору из корыстных побуждений. Один из фигурантов дал показания и указал место захоронения трупа. Задержанным предъявили обвинение, а суд заключил мужчин под стражу. Следствие продолжается.
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