Двоих обвиняемых в убийстве знакомого предпринимателя на востоке столицы заключили под стражу

Столичные следователи раскрыли убийство бизнесмена на востоке города, обвиняемые задержаны и арестованы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 21 марта обвиняемые 27 и 38 лет, находясь в офисном помещении, расположенном на ул. Большая Семеновская, с целью завладения денежными средствами знакомого 32-летнего предпринимателя подавили его сопротивление и задушили. С целью сокрытия преступления соучастники поместили тело погибшего в автомобиль и вывезли на территорию Московской области », — сказала собеседница агентства.

В кратчайшие сроки злоумышленников задержали, против них возбудили уголовное дело об убийстве по предварительному сговору из корыстных побуждений. Один из фигурантов дал показания и указал место захоронения трупа. Задержанным предъявили обвинение, а суд заключил мужчин под стражу. Следствие продолжается.