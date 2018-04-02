В Бутурлинском районе будут судить похитителей бизнесмена

Инцидент произошел в мае прошлого года. Тро мужчин отобрали у местного предпринимателя ключи от иномарки и силой усадили в салон его же авто. Один из преступников потребовал передать ему деньги за открытие магазина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области . Мужчину сильно избили, однако он сумел открыть дверь и выпрыгнуть из машины.

Подозреваемых задержали по горячим следам.

Отметим, что в регионе это уже не первый случай киднеппинга. Так, в 2016 году в Нижнем злоумышленники насильно усадили 29-летнего мужчину в автомобиль и вывезли его в Казань , где удерживали до 30 ноября. При этом они требовали у мужчины передачи денег в сумме 3 млн рублей.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении жителей Бутурлинского района продолжается. Известно, что двое из них ужу были судимы. Материалы дела передали в суд.