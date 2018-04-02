В Москве возбуждено уголовное дело о продаже обезболивающих препаратов под видом БАДов

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Столичные следователи СК возбудили уголовное дело по факту продажи обезболивающих препаратов под видом биологически активных добавок (БАД). Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, «по версии следствия, не позднее 8 февраля 2018 года неустановленные лица из числа сотрудников ООО „Дидактика“ в офисном помещении на Мещанской улице незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на общую сумму свыше 100 тыс. рублей».

Как сообщили источники ТАСС, препарат содержит обезболивающие вещества, но распространялся как БАД.

По итогам экспертизы возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ ("Сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере"). Следователи устанавливают медучреждения, куда поставлялась продукция, для ее изъятия из оборота.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лиц, причастных к его совершению. В ходе следствия будут назначены необходимые судебные экспертизы для установления степени опасности здоровью граждан вследствие применения указанных медицинских изделий и препаратов, а также определения точного размера ущерба", — сообщила представитель ГСУ.