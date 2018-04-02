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Медногорского пенсионера мошенники обманули по-крупному
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Медногорского пенсионера мошенники обманули по-крупному 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в полицию обратился 65-летний мужчина с сообщением о мошенничестве.
Установлено, что в январе 2018 года пострадавшему позвонила неизвестная. Она представилась сотрудницей пенсионного фонда и рассказала, что пенсионеру, якобы, положена компенсация за медикаменты. Вместе с тем, для получения средств ему нужно сперва заплатить штраф за несвоевременное получение данной компенсации в размере 60 тыс. рублей. Он сделал перечисление. После этого лже-сотрудница пенсионного фонда продолжала звонить и в результате под разными предлогами похитила 646 тыс. рублей.
Еще два месяца мужчина ждал, что ему выплатят обещанные деньги. Не дождавшись, он обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
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