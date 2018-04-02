Мошенник потратил украденные миллионы на «понты» в соцсетях

Мошенник, укравший миллионы долларов, тратил деньги на содержание 96 домов, роскошные автомобили и понты в соцсетях, сообщает Metro.

На прошлой неделе Джейсон Батлер был приговорен к девяти годам заключения. Суд признал его виновным в краже персональных данных на сумму 85 миллионов долларов, их перепродаже и отмывании 13 миллионов при помощи сложной схемы с использованием офшорных компаний.

Как удалось выяснить изданию, 46-летний бизнесмен тратил заработанные мошенническим путем деньги на содержание 96 домов в английском Лидсе, роскошного дома в испанской Марбелье, а также на свои машины, среди которых были два Ferrari , Lamborghini, Rolls-Royce и Mercedes.

Свою роскошную жизнь мужчина в буквальном смысле транслировал в социальных сетях. Однако продолжалось это недолго, так как в 2015 году Батлер был задержан в аэропорту Манчестера, а на прошлой неделе приговорен к девяти годам тюрьмы.