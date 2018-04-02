В Краснодаре будут судить следователя-взяточника

Краснодар . 2 апреля — Новая Кубань. События разворачивались в 2017 году.

Сотрудник расследовал дело о крупном мошенничестве при строительстве многоквартирных домов в Анапе

После допросов фигурантов он предложил им сделку.

За 700 тысяч рублей следователь пообещал не арестовывать счета предприятия и земельные участки, не проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности и т. д. Коррупционное предложение было принято, однако фигурант сообщил об этом в полицию. 21 февраля 2017 года в хуторе Трудобеликовском сотрудник встретился с мужчиной и уточнил, что деньги необходимо оставить в багажнике его авто.

Дальнейшие действия коррупционера были пресечены силовиками.

Расследование уголовного дела по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие) завершено, материалы переданы в суд.