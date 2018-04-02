Ещё
В Краснодаре будут судить следователя-взяточника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре будут судить следователя-взяточника 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 апреля — Новая Кубань. События разворачивались в 2017 году.
Следователь работал в следственной части ГСУ ГУ МВД России по краю с дислокацией в городе Темрюке. Сейчас он уже уволен из правоохранительных органов.
Сотрудник расследовал дело о крупном мошенничестве при строительстве многоквартирных домов в Анапе.
В ходе расследования следователем получены сведения о том, что владельцам организаций-контрагентов подрядчика предоставлялись крупные займы. — рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
После допросов фигурантов он предложил им сделку.
За 700 тысяч рублей следователь пообещал не арестовывать счета предприятия и земельные участки, не проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности и т. д. Коррупционное предложение было принято, однако фигурант сообщил об этом в полицию. 21 февраля 2017 года в хуторе Трудобеликовском сотрудник встретился с мужчиной и уточнил, что деньги необходимо оставить в багажнике его авто.
Дальнейшие действия коррупционера были пресечены силовиками.
Расследование уголовного дела по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие) завершено, материалы переданы в суд.
Новая Кубань: последние новости
Экс-начальника Краснодарского авиационного училища освободили от уголовной ответственности Кубанец, осужденный за присвоение, растрату и служебный подлог, пустился в бега от приставов УФСБ по края: задержаны сторонники ИГИЛ*, изъяты компоненты самодельного взрывного устройства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России466
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля183
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом115
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение