В Краснодаре будут судить следователя-взяточника 

Краснодар. 2 апреля — Новая Кубань. События разворачивались в 2017 году.
Следователь работал в следственной части ГСУ ГУ МВД России по краю с дислокацией в городе Темрюке. Сейчас он уже уволен из правоохранительных органов.
Сотрудник расследовал дело о крупном мошенничестве при строительстве многоквартирных домов в Анапе.
В ходе расследования следователем получены сведения о том, что владельцам организаций-контрагентов подрядчика предоставлялись крупные займы. — рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
После допросов фигурантов он предложил им сделку.
За 700 тысяч рублей следователь пообещал не арестовывать счета предприятия и земельные участки, не проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности и т. д. Коррупционное предложение было принято, однако фигурант сообщил об этом в полицию. 21 февраля 2017 года в хуторе Трудобеликовском сотрудник встретился с мужчиной и уточнил, что деньги необходимо оставить в багажнике его авто.
Дальнейшие действия коррупционера были пресечены силовиками.
Расследование уголовного дела по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие) завершено, материалы переданы в суд.