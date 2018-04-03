Полиция задержала двух подростков, подозреваемых в нападении на журналиста под Иркутском

"Фигурантами оказались двое молодых людей в возрасте 15 и 16 лет, старший из которых ранее неоднократно привлекался правоохранительными органами к ответственности за аналогичные преступления", — говорится в сообщении.

Со слов молодых людей, на журналиста они напали с тем, чтобы завладеть его личными вещами. У них изъят телефон, скоро он будет возвращен владельцу. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Инцидент произошёл ночью 1 апреля. На журналиста возле торгового павильона напали два человека. Потерпевший был избит, у него похитили мобильный телефон, документы и банковскую карту. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающей до 7 лет лишения свободы.