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Полиция задержала двух подростков, подозреваемых в нападении на журналиста под Иркутском
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Полиция задержала двух подростков, подозреваемых в нападении на журналиста под Иркутском 

ТАСС 36 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
ИРКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Полиция Иркутской области задержала двух подрос токов, подозреваемых в нападении на журналиста в городе Шелехов, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Фигурантами оказались двое молодых людей в возрасте 15 и 16 лет, старший из которых ранее неоднократно привлекался правоохранительными органами к ответственности за аналогичные преступления", — говорится в сообщении.
Со слов молодых людей, на журналиста они напали с тем, чтобы завладеть его личными вещами. У них изъят телефон, скоро он будет возвращен владельцу. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Инцидент произошёл ночью 1 апреля. На журналиста возле торгового павильона напали два человека. Потерпевший был избит, у него похитили мобильный телефон, документы и банковскую карту. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающей до 7 лет лишения свободы.
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