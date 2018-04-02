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Завершено расследование уголовного дела: Похитили предпринимателя и его «БМВ», вымогали выкуп и пытали
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Завершено расследование уголовного дела: Похитили предпринимателя и его «БМВ», вымогали выкуп и пытали 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Завершено расследование уголовного дела: Похитили предпринимателя и его «БМВ», вымогали выкуп и пыталиСледователями Большемурашкинского МСО СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-, 28— и 30-летних граждан, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений), ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство), п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон с применением насилия).
По версии следствия, в ночь на 15 мая 2017 года обвиняемые, находясь у магазина в р.п. Бутурлино Бутурлинского района Нижегородской области, отобрали у 27-летнего потерпевшего ключи от автомобиля марки «БМВ» и силой усадили в салон его же машины. Похитив таким образом потерпевшего, один из них выдвинул требования о передаче денег за открытие магазина. При этом, он вымогал деньги с потерпевшего и с его отца (оба они являются предпринимателями), которому позвонил по телефону. Вымогая деньги, обвиняемые применили к потерпевшему насилие, избив его. Улучив момент, предприниматель выпрыгнул на ходу из автомашины.
По «горячим» следам следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области с 15 по 17 мая подозреваемые были установлены и задержаны.
Вину в инкриминируемых деяниях они не признали, в отношении 23-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (ранее он не судим), еще двое — заключены под стражу (ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений). Обвиняемые не трудоустроены.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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