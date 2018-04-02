Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 28 мая гендиректора и главного бухгалтера «Вим-Авиа» 

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 28 мая гендиректора «Вим-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву, обвиняемых по делу о хищении денежных средств пассажиров, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласила решение судья Татьяна Хренова.
Защита утверждала, что данная мера пресечения чрезмерна сурова и просила отпустить обвиняемых под подписку о невыезде. «У следствия нет доказательств того, что обвиняемые могут скрыться от следствия или как либо помешать расследованию», — сказала адвокат Екатерина Павловская. Также, по ее словам, Е. Пантелеева не имела отношения к реализации билетов компании и не могла повлиять на их продажи. В свою очередь гособвинение не увидело оснований для изменения меры пресечения. «Считаем данную меру пресечения обоснованной», — заявила прокурор.
Ранее в Следственном комитете Агентству «Москва» сообщили, что А. Кочнев и Е. Пантелеева задержаны в рамках дела против авиаперевозчика. Басманный суд поместил их под домашний арест. Совладельцы «Вим-Авиа» супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись за рубежом. В настоящее время по решению суда они заочно арестованы.
Ситуация с авиакомпанией «Вим-Авиа» обострилась в третьей декаде сентября 2017 г. В Росавиации сообщили, что у перевозчика отсутствовали ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах РФ и иностранных государств. Ведомство обратилось к авиационному сообществу с просьбой поддержать перевозки пассажиров «Вим-Авиа» на регулярных и нерегулярных рейсах.
27 сентября 2017 г. президент РФ Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта РФ Максиму Соколову в связи с ситуацией вокруг «Вим-Авиа».