Под Полесском пенсионерка избила свою гостью ведром

За несдержанность ей грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Уголовное дело возбудили против 65-летней жительницы Полесского района, пострадавшая — ее 46-летняя соседка. Известно, что сначала обе женщины довольно мирно проводили время, распивая спиртные напитки. Но в какой-то момент они заспорили. Хозяйка решила выгнать гостью из дома и схватилась за ведро.

Минимум четыре раза она попала по голове своей односельчанке. Стала ли пострадавшая обращаться в больницу неизвестно, но в полиции ее заявление приняли. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».