Ещё
Под Полесском пенсионерка избила свою гостью ведром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Полесском пенсионерка избила свою гостью ведром 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
За несдержанность ей грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Уголовное дело возбудили против 65-летней жительницы Полесского района, пострадавшая — ее 46-летняя соседка. Известно, что сначала обе женщины довольно мирно проводили время, распивая спиртные напитки. Но в какой-то момент они заспорили. Хозяйка решила выгнать гостью из дома и схватилась за ведро.
Минимум четыре раза она попала по голове своей односельчанке. Стала ли пострадавшая обращаться в больницу неизвестно, но в полиции ее заявление приняли. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».
АиФ: последние новости
Калининградец может сесть в тюрьму за заведомо ложный донос об угоне авто Калининградец убил собаку из мести гражданской жене На 10 лет осуждена калининградка, перевозившая через границу наркотики
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России468
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля196
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом117
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение